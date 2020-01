© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Theo Hernandez si conferma letale in fase offensiva. Il terzino francese ha trovato contro la SPAL la sua quinta rete stagionale. Ecco le sue parole nel post-partita, rilasciate ai microfoni di Milan TV: "Sono molto contento, spero di continuare così. Non mi aspettavo di avere questo impatto, ma volevo dimostrare tutte le mie qualità. Sto lavorando bene, sono in un bel momento della mia carriera".

Anche il Milan sembra essersi ripreso dopo qualche difficoltà.

"Siamo in un grande momento dopo la vittoria di Cagliari e quella di stasera, speriamo di poter continuare in questa maniera"