Nelle ultime ore Hector Herrera, centrocampista del Porto nel mirino di Inter e Roma, è stato accostato con forza all'Atletico Madrid. A smentire però l'ipotesi di un trasferimento del messicano al Wanda Metropolitano è l'agente del giocatore, Gabriel Moraes, intervistato da A Bola: "L'anno scorso aveva firmato per il Real Madrid, qualche mese fa per l'Inter e poi per la Roma, poi per Tottenham e Arsenal. Ora tocca all'Atletico Madrid. La verità è che Hector non ha firmato nulla per nessun club. Non ha ancora definito il suo futuro ed è concentrato sul concludere la stagione al Porto". L'agente non ha poi smentito un possibile rinnovo con i lusitani.