Herrera su Atletico-Juve: "Gol merito di Simeone. Buono il pareggio"

Dalle pagine di Tuttosport arrivano alcune dichiarazioni di Hector Herrera, centrocampista dell'Atletico Madrid autore di uno dei due gol che hanno permesso ai Colchoneros di agganciare la Juventus ieri sera: "Simeone mi ha detto di salire all'angolo, perché ero rimasto troppo indietro, così ho fatto ed è andata bene. La verità è che ero già molto felice di debuttare e poi di essere in grado di aiutare la squadra. Il pareggio contro una rivale come la Juventus non è affatto male. Per alcune parti del gioco siamo stati migliori, ma alla fine è stato un pareggio".