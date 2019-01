Dopo aver provato a sfatare, con alterne fortune, la maledizione della maglia numero 9 del Milan, il centravanti Gonzalo Higuain anche a Londra troverà una maglia che negli ultimi anni – quando è stata assegnata – non ha portato fortuna ai suoi proprietari. Prima dell’argentino negli ultimi anni infatti la nove è finita sulle spalle di Franco Di Santo, 8 presenze e zero reti nel 2008, Fernando Torres, 20 gol in 110 presenze, Radamel Falcao, un gol in 10 presenze, e infine Alvaro Morata. Lo spagnolo, che in questa stagione veste la 29, è forse l’unico ad aver tenuto una media discreta con 15 reti in 48 presenze nella passata annata. Ora toccherà a Higuain in questi sei mesi dimostrare di poter rinverdire i fasti della 9 in Blues.