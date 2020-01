© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus prende il largo nella sfida dello Stadium contro il Cagliari e dopo la doppietta di Cristiano Ronaldo c'è gloria anche per Gonzalo Higuain, autore del 3-0. Il portoghese vede la corsa profonda del Pipita che riceve, inganna Klavan e trova il 3-0. Ma il Cagliari è orami in mambola e all'82' arriva anche il 4-0 con la personale tripletta di Cristiano Ronaldo: il portoghese riceve sulla sinistra, entra in area e batte ancora una volta Olsen.