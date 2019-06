© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gonzalo Higuain. Che da oggetto del desiderio, da risorsa, da giocatore voluto a tutti i costi da Maurizio Sarri al Chelsea, rischia di diventare un problema: adesso è infatti nella lista dei partenti della Juventus. Fabio Paratici valtuerà le opzioni sul tavolo anche se una possibile conferma non è da scartare. Con lui è in bilico anche Mario Mandzukic: fresco di rinnovo, resta in bilico, ha estimatori in Cina e in Bundesliga dove piace al Borussia Dortmund.