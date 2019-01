© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Sarri vuole Gonzalo Higuain, ma ad oggi - riporta 'Sky' - non sembrano esserci grossi margini per il trasferimento a Londra del Pipita. Il Chelsea vuole chiudere l'operazione con la Juventus in prestito con diritto di riscatto. E non sarà il club bianconero, che dal Milan ha già incassato 18 milioni di euro, a dare un'accelerata a questa trattativa. Dal canto suo, la società rossonera questo passo non l'ha fatto ed ecco perché la trattativa in questo momento è abbastanza bloccata.