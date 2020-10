Higuain, un gol in sei partite. In compenso due espulsioni

Entrambi finiti fuori nella lista della Juventus di Andrea Pirlo, il duo Blaise Matuidi-Gonzalo Higuain hanno trovato una casa comune all’Inter, ma di Miami. Prima è stato il turno del centrocampista francese, arrivato a inizio settembre per affrontare i Nashville. Solo due partite non da titolare assoluto, proprio quella dell’esordio (79 minuti) e quella successiva, 30 minuti contro l’Atlanta United. Poi undici partite, una sola ammonizione, quattro vittorie, due pari e cinque sconfitte, non un ruolino esageratamente positivo.

HIGUAIN CAPITANO - Dall’altra parte c’è il centravanti argentino, arrivato poco più di un mese fa e che ha bagnato il proprio esordio con un rigore sbagliato. Nel frattempo c’è stata anche una punizione gol - la prima della sua carriera da professionista, anche perché davanti ha sempre avuto specialisti - e soprattutto la fascia da capitano nelle ultime quattro partite. Per ora non è ancora cambiato granché rispetto alla media realizzativa dell’ultimo periodo alla Juventus, anzi. Sei partite, una sola rete, praticamente tutti i minuti giocati, sette punti guadagnati. Non un esordio straordinario, considerato anche l'ultima espulsione nell'ultima gara di campionato.