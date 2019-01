10yearschallenge - Empoli, dalla B alla A: Corsi al lavoro sui giovani

Dieci anni fa in Serie B, oggi in A e con l'obiettivo di restarci a lungo puntando, come sempre, sui giovani. A dire il vero il presidente Fabrizio Corsi è sempre attento nel fare un giusto mix tra gioventù ed esperienza. Beppe Iachini avrà il compito di mantenere la categoria, attraverso il gioco mostrato anche nel girone di andata, prima di salutare certamente Traore e probabilmente anche altri giocatori che fanno gola a molti. La filosofia del club però non cambierà, perché è sempre la stessa, da dieci anni e non solo.

2008-2009 - Empoli (3-5-2): Bassi; Marzorati, Vargas, Kokoszka; Buscè, Marianini, Musacci, Lodi, Moro; Saudati, Pozzi.

In panchina: Dossena, Bianco, Piccolo, Vinci, Valdifiori, Corvia, Pasquato.

Allenatore: Silvio Baldini.

2018-2019 - Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta (Rasmussen), Silvestre; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Antonelli (Pasqual); La Gumina, Caputo.

Allenatore: Giuseppe Iachini.