5 big per il futuro: Spagna, Fati e Diaz. I campioni già nelle grandi

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del 1999 per ogni scheda, divisi per nazione.

SPAGNA

Le Furie Rosse, che da più di un decennio sono al vertice del calcio mondiale, hanno un diciassettenne che ha preso il posto dell'infortunato Lionel Messi al Barcellona come biglietto da visita. Ansu Fati, 2002 titolare al Barcellona senza paura ma con un talento infinito e una personalità spaventosa, come campione della Spagna che verrà. Neanche nella generazione d'oro degli Andrés Iniesta e degli Xavi Hernandez c'era uno così. Uno potenzialmente numero uno al Mondo che gioca già in una big. Nella rosa di una grande c'è Brahim Diaz che però al Real Madrid trova poco spazio. Lo farà, i colpi ci sono, e presto sarà in una grandissima anche Ferran Torres, classe 2000 del Valencia. La Spagna è una Nazionale che sta già cambiando pelle ma che ha un ciclo che terminerà con il prossimo Mondiale, con tanti giocatori già a cavallo dei trenta o che li hanno superati. Deve trovare semmai un ricambio che ancora non c'è in difesa, mentre tra i pali è a posto per lunghi anni. E anche sulla mediana dove c'è Riqui Puig del Barça destinato a prender le chiavi del gioco.

Nome: Ansu Fati

Anno di nascita: 2002

Ruolo: Esterno sinistro

Club: Barcellona

Nome: Ferran Torres

Anno di nascita: 2000

Ruolo: Esterno destro

Club: Valencia

Nome: Riqui Puig

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Centrocampista centrale

Club: Barcellona

Nome: Brahim Diaz

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Trequartista

Club: Real Madrid

Nome: Ander Barrentxea

Anno di nascita: 2001

Ruolo: Esterno sinistro

Club: Real Sociedad