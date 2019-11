5 big per il futuro: Turchia, da Omur a Kabak: al top con Demiral

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda, divisi per nazione.

TURCHIA

Nazionale sempre al confine tra chi vuole emergere e chi non ci riesce, la Turchia sembra aver imboccato la direzione calcisticamente giusta. Credere nel talento, anche in patria, valorizzarlo e monetizzare coi migliori. E' finito il tempo dove solo alcuni sparuti giocatori emigravano, adesso i baby hanno imparato dai grandi campioni andati nella Super Lig e anche le società si sono modernizzate. E' per questo che la Turchia può sperare in un futuro importante. Ha una rosa profondamente giovane e talentuosa, Merih Demiral a ventuno anni è un leader e la sensazione è che questa e la prossima generazione possano alzare il livello per lungo tempo. Tra i nati dopo il 1 gennaio del '99 c'è certamente Abdulkadir Omur del Trabzonspor a essere uomo copertina: l'infortunio lungo ne ha bloccato l'esplosione ma è solo ritardata di qualche mese. Ha giocatori e prospetti in ogni ruolo, la Turchia. Ozan Kabak sta sgomitando per trovare spazio in Germania, in Italia invece lo sta trovando a Sassuolo un terzino arrivato in punta di piedi come Mert Muldur che ha convinto anche un tecnico esigente come Roberto De Zerbi.

Nome: Abdulkadir Omur

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Esterno destro

Club: Trabzonspor

Nome: Ozan Kabak

Anno di nascita: 2000

Ruolo: Difensore centrale

Club: Schalke 04

Nome: Orkun Kokcu

Anno di nascita: 2000

Ruolo: Trequartista

Club: Feyenoord

Nome: Guven Yalcin

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Attaccante centrale

Club: Galatasaray

Nome: Mert Muldur

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Terzino destro

Club: Sassuolo