50 giorni al mercato, Lecce: Liverani vuole rinforzi dietro. E in mezzo

Fonte: ha collaborato Dennis Magrì

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Lecce, che manca? La formazione di Fabio Liverani combatte, unghie e denti, in cerca della salvezza. Punti, gare di spessore, i salentini sono una bella conferma anche in Serie A ma è chiaro che serviranno ulteriori forze fresche a gennaio per dar man forte a Lapadula e compagni. Dietro, soprattutto, questa è l'indicazione del tecnico. Arriverà un terzino destro, ruolo dove finora è stato ultimamente adattato Meccariello. Poi in mezzo alla difesa: il Lecce vuole un centrale difensivo pronto subito, d'esperienza. Niente scommesse, uno capace di dare il cambio immediatamente a Lucioni e Rossettini. Non è finita: se davanti il reparto è completo, Liverani aspetta un interno di centrocampo di qualità. Per lottare con più certezze per una salvezza che sarebbe importantissima per il club.