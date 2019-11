50 giorni al mercato, Torino: sfoltire e addii. Il solito gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Torino, che manca? Storicamente il Torino di Urbano Cairo è uno dei club meno mobili sul mercato invernale. Un po' per oculatezza, soprattutto, ed è questo il caso, per programmazione. La rosa è quanto meno completa in ogni ruolo e posizione, necessità di pochi sforzi e la priorità indicata dal presidente per il ds Bava e per Milanetto è quella di sistemare eventuali partenti. Tra i nomi ci sono anche quelli di Edera e Parigini, da non escludere possibili partenze dietro. Il caso Nkoulou ha ballato a lungo in estate: poi rientrato, sarà da valutare se arriveranno a bussare alla porta di Cairo potenziali acquirenti in Italia e non soltanto. E gli altri? Da non escludere che, dopo una stagione da comprimario, possa partire l'ivoriano Djidji o magari Bonifazi, destinazione SPAL o Fiorentina. Intanto il club deve risolvere anche il caso relativo al rinnovo di De Silvestri: piace a Bologna e Atalanta e la trattativa sul nuovo contratto è in stand by.