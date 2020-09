Al via il calciomercato - Da Kulusevski ad Amrabat: le 10 intuizioni di mercato della scorsa estate

Il campione che non ti aspetti. Lo scorso campionato di Serie A ha portato alla ribalta i soliti noti, ma anche tanti giocatori dal rendimento sorprendente. Da Kulusevski e Ciccio Caputo, abbiamo scelto i migliori dieci:

Dejan Kulusevski - Chi gode di più è l'Atalanta. Lo svedese, classe 2000, esplode letteralmente alla prima stagione in Serie A. Sempre in campo, dieci reti con la maglia del Parma e la cessione alla Juventus ufficializzata a gennaio. Trentacinque milioni, che Kulu ha dimostrato di valere tutti.

Sofyan Amrabat - Alzi la mano chi, leggendo la rosa dell'Hellas, avrebbe pensato che il marocchino sarebbe stato uno dei migliori centrocampisti della scorsa Serie A. Un capolavoro di D'Amico: arrivato per 3,50, è stato rivenduto a 20 milioni e sarà tra i protagonisti della nuova Fiorentina di Beppe Iachini.

Theo Hernandez - Anche qui un colpo da maestro. Il blitz a Ibiza di Paolo Maldini porta in rossonero il terzino di scorta del Real Madrid. Un'intuizione clamorosa, perché il francese si impone in pochissimo tempo: devastante sulla corsia mancina, rendimento altissimo e tanti gol.

Ruslan Malinovskyi - La riserva di lusso dell'Atalanta di Gasperini, che entra e spesso spacca le partite con quel mancino devastante. Pupillo di Shevchenko, potrebbe trovare più spazio nella prossima stagione. Intanto, la Dea si gode l'ennesimo grande investimento.

Takehiro Tomiyasu - Se ne parlava bene e il giapponese ha confermato le aspettative. Si è affermato come uno dei migliori terzini destri della Serie A, prezioso anche come centrale difensivo (il suo ruolo naturale).

Ken Sema - Di proprietà del Watford, la sorella Udinese lo valorizza al meglio. Era costato appena due milioni, ora ne vale almeno 10. Corsa, dribbling e qualità sulla corsia mancina.

Francesco Caputo - A 33 anni ha vissuto la stagione migliore della sua carriera e si è meritato la convocazione in Nazionale. Un attaccante partito da lontanissimo e arrivato tardi in massima Serie, ma che ha dimostrato di poterci stare a suon di gol. Sette milioni ben spesi la scorsa estate.

Darko Lazovic - Nell'Hellas dei miracoli è uno degli elementi fondamentali. Il 3-4-2-1 di Juric sembra essere cucito su misura per lui; il serbo ripaga la fiducia con un rendimento straordinario. Arrivato a zero dal Genoa, firma tre reti e sette assist.

Amir Rrahmani - Altra plusvalenza record per le casse del Verona. Arrivato per poco più di due milioni, ceduto al Napoli per 15. Il centrale kosovaro ha formato, insieme a Kumbulla e Gunter, uno dei migliori reparti difensivi dello scorso campionato. Ora dovrà confermarsi in una squadra decisamente più ambiziosa.

Mert Müldür - A ventun anni è pronto per diventare il titolare fisso del Sassuolo. Il terzino turco (nato a Vienna) è stato pagato meno di 4 milioni ed è uno dei prospetti più interessanti cresciuti grazie a Roberto De Zerbi. Ora ci si attende il salto di qualità definitivo.