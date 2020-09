Al via il calciomercato - Dai Galacticos al totale anonimato: lo strano caso del Real Madrid

Un anno fa arrivarono Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo e Reinier, per un totale di quasi 350 milioni spesi. Stavolta, complice anche il coronavirus e gli stipendi faraonici percepiti dagli esuberi (Gareth Bale su tutti), il Real Madrid non investirà cifre astronomiche. Una scelta precisa, anche se Florentino Perez presterà molta attenzione alle eventuali occasioni che offrirà il calciomercato. Qualche ritocco potrà essere effettuato in mezzo al campo, dove la coperta sembra essere corta. La certezza dei Blancos, comunque, si chiama Zinedine Zidane e dalle parti di Valdebebas sono convinti di avere tanti giocatori dal potenziale ancora inespresso, su cui il tecnico francese può lavorare e su cui contare per il presente e per il futuro. E poi, nella capitale spagnola non hanno ancora ammirato appieno la classe di Eden Hazard, frenato da una lunga serie di infortuni e per nulla decisivo nella conquista della Liga. Con lui, Benzema, Vinicius, Jovic, Asensio e Rodrygo si possono davvero dormire sonni tranquilli.