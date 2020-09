Al via il calciomercato - Le migliori operazioni già definite in Bundesliga

Bayern Monaco e Borussia Dortmund grandi protagoniste del mercato di Bundesliga, mentre le rivali - Lipsia su tutte - stanno un po' a guardare. I campioni d'Europa e di Germania in carica hanno messo a segno il colpo Leroy Sané, rimandato di 12 mesi a causa del grave infortunio subito dall'ex esterno del Manchester City. In Baviera è arrivato (ma già si sapeva) anche Alexander Nubel, da molti considerato l'erede di Manuel Neuer. I gialloneri hanno risposto a modo loro: dal PSG ecco lo svincolato Thomas Meunier, poi il "solito" talento, pescato ancora una volta dall'Inghilterra: Jude Bellingham, 17enne pagato 25 milioni al Birmingham. Il Lipsia sarà ancora il terzo incomodo ma per ora non si è particolarmente rinforzato: dalla succursale Salisburgo è arrivato Hwang Hee-chan, poi solo Benjamin Henrichs dal Monaco. Si muovono anche le due squadre della capitale: l'Hertha aveva già ingaggiato Tousart, l'Union riporta in patria Max Kruse.