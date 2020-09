Al via il calciomercato - Lozano e non solo: i peggiori acquisti della scorsa estate

vedi letture

Quando si parla di calciomercato è impossibile non fare un cenno ai cosiddetti flop, ovvero coloro che non hanno reso secondo le aspettative e hanno dimostrato di non valere i milioni investiti dai club. Tanti giocatori arrivati nella scorsa finestra estiva di mercato hanno deluso, ne abbiamo scelti sei:

Hirving Lozano - Doveva essere la ciliegina sulla torta per Carlo Ancelotti, è stato una delle cause che ha portato all'esonero del tecnico. Trentotto milioni pagati al PSV Eindhoven, un impatto ottimo (subito go alla Juventus), poi un calo inspiegabile. Gattuso ha provato a recuperarlo e ci proverà anche nella prossima stagione.

Pedro Guilherme - Undici milioni per strapparlo alla Fluminense per giocare appena 59'. Doveva essere il centravanti del futuro, ma ha dimostrato di non essere pronto ed è stato rispedito subito in Brasile. Con il Flamengo 3 reti in 12 partite finora.

Simone Verdi - L'acquisto più importante (e oneroso) della gestione Cairo non è riuscito a fare la differenza e a trascinare il Torino. Una stagione difficile, chiusa con numeri tutt'altro che positivi: 2 reti e 7 assist, i granata si aspettavano molto di più.

Lasse Schone - Dalla semifinale di Champions League alla quasi retrocessione con il Genoa, il passo è stato brevissimo. Il Professore ha faticato ad adattarsi al nostro calcio e non è riuscito a mostrare quelle geometrie e quella personalità che avevano fatto le fortune dell'Ajax.

Mario Balotelli - L'ennesima occasione sprecata. SuperMario non è riuscito a trovare tranquillità e stabilità nemmeno nella sua Brescia: accolto da re, la situazione è ben presto sfuggita di mano. Le sue tracce si sono perse dopo il lockdown, le Rondinelle sono retrocesse senza appello. Chi gli darà ancora fiducia?

Valentino Lazaro - Oltre 22 milioni per stapparlo all'Hertha, doveva essere l'esterno destro perfetto nel 3-5-2 di Antonio Conte. L'austriaco, però, non ha retto la concorrenza di Candreva ed è stato ceduto a gennaio. Ora, con l'arrivo di Hakimi, il nuovo prestito al Bor. M'gladbach. Una bocciatura netta.