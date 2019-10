Ancora a zero: infortunati con le valigie. Pjaca e Perin, Juve addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Perin era a un passo dal diventare portiere del Benfica, accordo poi svanito pure dopo le visite del portiere in Portogallo. E' rientrato a Torino e chissà se poi con le Aquile verrà reimpostato un tavolo di trattativa. Per adesso è in via di recupero fisico, dovrebbe essere al top per l'inizio del 2020. Però, per ora, è e resta sempre un portiere della Juventus. Neppure il secondo ed è un gran paradosso, se contiamo che fino a poco tempo fa era considerato l'erede di Gianluigi Buffon, ora riserva bianconera a cui lo stesso Perin fa l'alternativa. E' un esubero, in uscita, così come Marko Pjaca che è stato da tregenda a Firenze, una delusione allo Schalke 04 e che ora alla Juventus è rimasto senza destinazione solo perché sempre infortunato di lungo corso. Fuori lista Champions, fuori da tutto, ha anche lui la valigia in mano. A prezzo ben più che di saldo.