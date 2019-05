As e Marca confermano: domani Diego Godin annuncerà il suo addio all'Atletico Madrid con destinazione Inter. Il difensore uruguaiano apparirà infatti dinanzi ai media in conferenza alle ore 13.00, salutando ufficialmente i colchoneros dopo ben nove stagioni. Godin giocherà così domenica prossima la sua ultima partita in casa contro il Siviglia per poi vestirsi di nerazzurro a parametro zero, visto che il suo contratto coi biancorossi scade il prossimo 30 giugno.