© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuove su Fabian Ruiz e sul futuro del giocatore del Napoli. Che resta un obiettivo caldo del Real Madrid: in taglio basso, sulla prima di AS, viene menzionato come nome forte per le Merengues. Il piano è chiaro: convincerlo a non rinnovare con gli azzurri e prenderlo per un prezzo certamente inferiore a una clausola da 100 milioni di euro.