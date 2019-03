© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

E' uno dei pochi a salvarsi in casa Milan nel derby perso per 3-2. Sono lontanissimi i tempi in cui Tiemoué Bakayoko era soltanto un oggetto misterioso o poco più, perché il centrocampista ex Chelsea rappresenta sempre più una colonna della formazione di Gennaro Gattuso. Nella serata del derby ha trovato anche la sua prima gioia in Serie A, con una zuccata vincente che non ha lasciato scampo a Handanovic. Alla vigilia il mister rossonero aveva il dubbio su chi schierare in campo tra Baka e Biglia, alla fine l'inserimento del primo è stata la scelta giusta. Al netto del ko nella sfida contro i cugini. Sempre utile quando c'è da fare legna, ma anche per alzare il baricentro e da stasera anche in area avversaria. Fa bene, a questo punto, Gattuso a insistere con la sua dirigenza per il riscatto del calciatore: il Milan del futuro non può fare a meno di Bakayoko.