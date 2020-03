I bilanci ai raggi X. Genoa, le casse respirano grazie a Pellegri, Piatek e le plusvalenze

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato i bilanci delle 20 squadre della Serie A 2018-2019. Dalla macro-analisi del quadro complessivo emerge un debito che sfiora i 2,5 miliardi, ma il quotidiano ha studiato nel dettaglio anche i singoli bilanci delle società che hanno preso parte allo scorso campionato.

Il bilancio del Genoa - Con le ricche cessioni degli ultimi mesi, il Genoa ha migliorato notevolmente il proprio bilancio. Al 31 dicembre 2018 il rosso si è fermato a 4 milioni, risultato ottenuto grazie ai 46,1 milioni di plusvalenze (20,2 Pellegri, 12 Perin, 7,8 Izzo, 7,4 Laxalt). La gestione ordinaria del club, con i diritti tv in aumento così come le spese per gli stipendi, è comunque squilibrata così come l’integrità patrimoniale del club: lo scorso gennaio la cessione di Piatek e le altre plusvalenza (34,7 milioni totali) hanno permesso a Preziosi di evitare la ricapitalizzazione che sembrava necessaria visto il patrimonio netto negativo al dicembre 2018. L’esercizio del 2019, che godrà anche della plusvalenza da circa 25 milioni di Romero, si stima possa chiudere in positivo.