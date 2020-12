Bild - Khedira è in Inghilterra per cercare squadra: tratta con l'Everton e aspetta il Tottenham

Sami Khedira è in Inghilterra alla ricerca della sua futura squadra. Il centrocampista tedesco nel corso di una intervista a 'The Athletic' ha ammesso di voler proseguire la sua carriera in Premier League e si sta muovendo in prima persona per trovare una nuova sistemazione.

Come riporta la 'Bild', Khedira ha già parlato con l'Everton ma prima di prendere una decisione vorrebbe discutere anche con gli altri club inglesi e, in particolar modo, col Tottenham.