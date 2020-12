Khedira pronto a lasciare la Juve: "Voglio tornare a fare quello che più mi piace, giocare a calcio"

Sami Khedira vuole lasciare la Juventus. Il centrocampista tedesco, a sei mesi dalla scadenza del contratto, l'ha detto a chiare lettere nel corso di una intervista rilasciata al giornale inglese 'The Athletic': "Sono un ragazzo competitivo e voglio giocare, questa situazione è insolita per me. Prendo parte agli allenamenti della squadra, cerco di mantenere sempre intatto il livello di concentrazione e di energia. Ma poi nel fine settimana manca la cosa più importante: voglio giocare. Ecco perché sto provando a cambiare la situazione o a lasciare Torino per tornare a fare quello che più mi piace: giocare a calcio".

Seguito dall'Everton, Khedira ha poi aperto alla possibilità di un suo trasferimento in Premier League: "Il campionato inglese mi manca, sarebbe per me la ciliegina sulla torta. In Premier ci sono meno pause nel gioco e molti contropiedi. E questo è quello che mi piace".