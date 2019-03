Cartoline da Viareggio, Alex Cossalter: l'uomo della finale (due volte)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare: Alex Cossalter incarna perfettamente questa massima grazie al suo Viareggio da grandissimo protagonista. gol in semifinale, decisivo, altro gol in finale altrettanto decisivo, se non di più, arrivato peraltro a tempo scaduto, quando il Bologna stava salutando le speranze di alzare la sua seconda Viareggio Cup. Attaccante esterno di grande talento e rapidità, ha vissuto una stagione tribolata dal punto di vista degli infortuni ma alla rassegna toscana si è ritrovato, conducendo i felsinei fino al secondo trionfo della loro storia.

Nome: Alex Cossalter

Data di nascita: 2 maggio 2000

Nazionalità: italiana

Ruolo: attaccante

Squadra: Bologna Primavera

Assomiglia a: Vincenzo Montella

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Bologna campione

- 5 presenze

- 4 gol