Cartoline da Viareggio, Gabriele Ferrarini: il Cafù della corsia viola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel deludente cammino della Fiorentina alla competizione toscana si è certamente salvato il laterale Gabriele Ferrarini, autore peraltro di due gol di fila tra ottavi e quarti di finale. Non male per un terzino! Molto bello quello contro il Torino, agli ottavi, frutto di un inserimento sulla fascia destra con diagonale vincente a seguire, simile anche quello ai quarti contro il Parma, inutile però ai fini del risultato,visto che i crociati trionferanno 4 a 1. Trattasi di un terzino di spinta con caratteristiche ben precise: attento in difesa ma sempre pronto alla sovrapposizione offensiva.

Nome: Gabriele Ferrarini

Data di nascita: 9 aprile 2000

Nazionalità: italiana

Ruolo: terzino destro

Squadra: Fiorentina Primavera

Assomiglia a: Cafu

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Fiorentina fuori ai quarti

- 4 presenze

- 12 gol