Cartoline da Viareggio: Kott, personalità e qualità nella mediana del Dukla

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spesso si parla di falso nueve, il centravanti che in realtà non ha le caratteristiche principale dell’attaccante centrale. Nel suo caso il numero della punta principe centra pochissimo con il suo ruolo. Tomas Kott è una mezzala con lo spiccato senso dell’inserimento. Capace di fare legna in mezzo al campo ma anche letale negli ultimi. Chiedere al Genoa per credere: nel primo incontro del suo Dukla Praga a Levanto contro i rossoblu il ragazzo si è reso protagonista di un euro gol al volo da posizione decentrata che ha pareggiato, purtroppo per loro solo momentaneamente il punteggio. Non è un caso che ha già debuttato in prima squadra.

Nome: Tomas Kott

Data di nascita: 15 novembre 1999

Nazionalità: ceca

Ruolo: centrocampista

Squadra: Dukla Praga

Assomiglia a: Piotr Zielinski

CAMMINO NELLA VIAREGGIO CUP

Dukla Praga eliminato agli ottavi di finale

4 presenze, 1 gol