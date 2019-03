Cartoline da Viareggio, Mattia Tardivo: due gol pesantissimi per il Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Camara ha composto un centrocampo ricco di talento e soprattutto in grado di fare male dalla distanza,ma anche in area di rigore: Mattia Tardivo è una delle rivelazioni della Viareggio Cup 2019 col suo Parma. I due gol in semifinale e quarti hanno permesso ai crociati di arrivare ancora una volta essere tra le migliori quattro squadre della manifestazione. Centrocampista moderno, ama giocare il pallone e non disdegna mai la conclusione dalla distanza, ma è anche molto utile tatticamente per la sua diligenza e abilità nel ripiegare.

Nome: Mattia Tardivo

Data di nascita: 10 gennaio 2000

Nazionalità: italiana

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Parma Primavera

Assomiglia a: Frankie Lampard

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Parma semifinalista

- 5 presenze

- 2 gol