Cartoline da Viareggio, Szabo: il Puntero rossoblu che viene dall'est

Il vento dell’est non smette di soffiare sul Genoa. Il mercato rossoblu è sempre molto attivo su quel fronte e Levente Szabo segue questo filone. Attaccante di peso ungherese classe 1999 è al suo quarto campionato in Italia. A luglio il passaggio dall’Atalanta, che lo aveva prelevato nel 2015 dal Gyori Eto FC, e nel team di Sabatini ha impiegato poco ad ambientarsi. 13 gare giocate in campionato e sette gol per lui, terminale offensivo con una possente struttura fisica, è alto 1 metro e 94, che alla Viareggio Cup ha gonfiato due volte la porta avversaria nelle sette gare giocate.

Nome: Levente Szabo

Data di nascita: 6 giugno 1999

Nazionalità: ungherese

Ruolo: attaccante

Squadra: Genoa

Assomiglia a: Andrea Petagna

CAMMINO NELLA Viareggio Cup

Genoa finalista del torneo

7 presenze, 2 gol.