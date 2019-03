Cartoline da Viareggio, Vanacker: geometrie e sostanza per il Bruges

© foto di Federico Gaetano

La sua squadra era una delle migliori per qualità gioco espresso. Manovra sempre ragionata, palla a terra e al compagno più vicino nel tentativo di scardinare le difese avversarie. Lui, il perno centrale della mediana. Milan Vanacker è uno dei profili che più si sono messi in luce in questa edizione della Viareggio Cup per i belgi. Centrocampista centrale capace di abbinare quantità e qualità. Si fa vedere spesso in fase di impostazione ma, come in occasione della gara contro l’Inter ai quarti di finale, va a pressare tutti i portatori di palla che transitano dalle sue parti, facendo un ottimo filtro davanti alla difesa.

Nome: Milan Vanacker

Data di nascita: 12 luglio 2001

Nazionalità: belga

Ruolo: centrocampista

Squadra: Bruges

Assomiglia a: Lucas Torreira

CAMMINO NELLA VIAREGGIO CUP

Bruges eliminato in semifinale

6 presenze