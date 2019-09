Champions -1 - Olympiacos, El Arabi e Valbuena per puntare al 3° posto

Fonte: Con la collaborazione di Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olympiacos torna in Champions League, con una squadra rinforzata, anche negli ultimi giorni di mercato, rispetto a quella della scorsa stagione. Realisticamente, contenderà alla Stella Rossa il ruolo di terza forza del girone B.

Il mercato - Il colpo più importante è arrivato a parametro zero, dopo un'esperienza in Qatar. Perché Youssef El Arabi, 76 gol in 60 partite del campionato qatariota, sembra non avere mai perso il vizio del gol. Poi Mathieu Valbuena, centrocampista offensivo, ex nazionale francese: entrambi sono arrivati da svincolati. Ruben Semedo è stato pagato invece 4 milioni, José Sa dal Porto 2,5, la stellina Markovic 1,5 dal Partizan Belgrado. Negli ultimi giorni di mercato, greci scatenati: presi Benzia, Lovera e Gaspar, quest'ultimo ex Fiorentina.

La stella - Youssef El Arabi - Centravanti letale sotto porta, era stato grande protagonista nella Liga con le sue quattro stagioni al Granada. Quando doveva fare il salto di qualità aveva scelto i petrodollari, per tre stagioni, dopo ha siglato una media di 25 reti all'anno, non male. Centravanti d'area di rigore, solido e difficile da anticipare.

La possibile rivelazione - Lazar Randjelovic - Già quattro presenze nelle sei gare di qualificazione Champions League - dove l'Olympiacos ha fatto fuori pure i turchi del Basaksehir, oltre al Krasnodar, l'anno scorso è stato in prestito al Radnicki per crescere e cercare una continuità. Trovata, perché per ora è il dodicesimo uomo di Pedro Martins, anche se si giocherà un posto con Valbuena.

L'undici tipo Il 4-2-3-1 classico che imposta il tecnico portoghese si basa su una mediana formata da due dighe come Camara e Guilherme. Tanti i trequartisti a disposizione come i già citati Randjelovic e Valbuena, poi Soudani, Podence, Massouras, l'infortunato Fortounis - che a dispetto del nome non ha avuto una buona stella - la vecchia conoscenza del calcio italiano Christodoulopoulos. Insomma, l'imbarazzo della scelta dietro a El Arabi. Ci sarebbe anche Miguel Angel Guerrero, l'immarcescibile.

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Sa; Elabdellaoui, Semedo, Cissé, Koutris; Camara, Guilherme; Valbuena, Soudani, Podence; El Arabi.