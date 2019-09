Champions -1 - PSG, il vento è cambiato. Neymar sempre in trasferta

Fonte: Ha collaborato Simone Bernabei

Estate sui generis per il PSG campione di Francia. I transalpini hanno messo da parte le spese folli per puntare su giocatori di qualità ma non ancora a livelli dei vari Neymar-Mbappé. Pesanti gli addii a zero di Buffon, Rabiot e Dani Alves, profili sostituiti da giovani di talento. Un cambio di strategia netto, almeno fino all'ultimo tuffo, perché poi è arrivato Mauro Icardi a rimpolpare un attacco che non ha visto l'addio di Neymar Jr, fischiato dai suoi tifosi nelle partite di campionato.

Il mercato

Un mercato diverso rispetto al solito, per i campioni di Francia. Il colpo più costoso è infatti stato Abdou Diallo, difensore arrivato dal Borussia Dortmund per 32 milioni di euro. Dall'Everton, per 30 milioni, è invece arrivato Idrissa Gueye, mentre Pablo Sarabia è sbarcato a Parigi dopo un'ottima stagione al Siviglia. Dallo United è stato preso a zero Ander Herrera. In uscita Giovani Lo Celso, riscattato dal Betis e subito girato al Tottenham, Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) e Christopher Nkunku (Lipsia). Oltre a questi, da segnalare gli svincoli di Gigi Buffon, Dani Alves e Adrien Rabiot. All'ultimo giorno utile, poi, è arrivato Mauro Icardi dall'Inter, da valutare in una nuova realtà dopo i mesi da separato in casa.

La stella - Kylian Mbappé

Non ce ne voglia Neymar, altro ovvio candidato allo scettro di stella del PSG. Ma le voci di mercato non ancora sopite e un'estate da quasi separato in casa lo hanno fatto indietreggiare nei gradimenti dei tifosi e nelle valutazioni tattiche di Tuchel che già lo scorso anno ha 'imparato' a fare a meno del funambolo brasiliano. Anche per questo motivo quella che è appena iniziata sarà senza dubbio la stagione della ultima e definitiva consacrazione di Mbappé e tutto lascia pensare ad un PSG aggrappato alle sue giocate, soprattutto quando la Champions entrerà nella fase più concitata.

La possibile rivelazione - Stanley Nsoki

Quelli bravi lo definiscono potenziale campione. Difensore centrale classe '99, su di lui in estate si sono scatenate parecchie voci di mercato. Ma il PSG, consapevole di avere fra le mani una pietra grezza che può trasformarsi in diamante, ha sempre fatto muro. In stagione troverà sicuramente spazio e se il livello di rendimento dovesse essere quello atteso, non è da escludere una rapida scalata nelle gerarchie di mister Tuchel.

L'undici tipo

Solito undici titolare di qualità assoluta per il PSG di Tuchel. Una squadra a vocazione fortemente offensiva che però quest'anno potrebbe essere 'equilibrata' dallo spostamento in pianta stabile di Marquinhos nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Con lui certo del posto anche Marco Verratti, mentre l'altra casella se la giocheranno Sarabia e Draxler. Davanti, detto dell'incognita Neymar, solito tridente con Cavani e Mbappé.

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Areola; Meunier, Thiago Silva, Diallo, Bernat; Sarabia, Marquinhos, Verratti; Mbappé, Cavani, Neymar