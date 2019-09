Champions -1 - Valencia, estate complicata. Avvio da rivedere

© foto di Alterphotos/Image Sport

La squadra ha iniziato con Marcolino, ma non è durato molto, dopo un'estate particolarmente turbolenta da ogni punto di vista. Durante la sosta, l'arrivo di Celades: la tempesta sembra alle spalle, resta da capire quali potranno essere eventuali strascichi nel corso della stagione. Per ora, la classifica dice 13° posto.

Il mercato - Alla fine, Rodrigo è rimasto. In entrata da segnalare gli arrivi di Jasper Cillessen nello scambio con Neto al Barcellona, di Maxi Gomez dal Celta Vigo e di diversi giovani di prospettiva, oltre a Eliaquim Mangala dal City. In uscita, oltre a Neto, anche Ruben Vezo, Jeison Murillo e Santi Mina.

La stella - Rodrigo

L'attacco valencianista sarà incentrato sulle sue qualità. Con la speranza che le voci di mercato non lo abbiano turbato particolarmente. Come tutta la squadra, la partenza è col freno a mano tirato.

La possibile rivelazione - Ferran Torres

Classe 2000, è uno dei nuovi fenomeni in rampa di lancio nel calcio spagnolo. Attaccante esterno che fa della rapidità e della grande tecnica individuale le sue migliori qualità, lo scorso anno ha collezionato tante presenze, 37 per la precisione, pur risultando poco incisivo in fatto di numeri (3 gol e 2 assist). La carta d'identità però dice 19 anni e se anche quest'anno troverà continuità è prevedibile una crescita importante dal punto di vista dell'impatto sulle singole partite.

L'undici tipo -

Quella del Valencia è una rosa profonda che ha un livello medio di buona qualità. Senza fenomeni assoluti, ma con tanti giocatori potenzialmente titolari. L'impianto base sembra essere praticamente definito, ma come detto a seconda delle situazioni Marcelino potrà attingere senza problemi anche alle ipotetiche seconde linee.

Oggi giocherebbe così - (4-4-2): Cillessen; Wass, Diakhaby, Garay, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Gameiro, Rodrigo.