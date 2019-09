Champions al via - L'Atalanta può provarci: la scheda del girone C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci siamo. Stasera prenderà il via l'edizione 2019-2020 della Champions League. Ve la racconteremo, come sempre, sulle pagine di TMW. In attesa che si scenda finalmente in campo, vi presentiamo le squadre che si sfideranno per arrivare alla finale di Istanbul.

Manchester City - Clicca qui per la scheda degli inglesi

L'allenatore - Pep Guardiola

La stella - Kevin De Bruyne

La possibile rivelazione - Phil Foden

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; D.Silva, Rodri, De Bruyne; B.Silva, Aguero, Sterling.

Shakhtar Donetsk - Clicca qui per la scheda degli ucraini

L'allenatore - Luis Castro

La stella - Taison

La possibile rivelazione - Tetê

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Piatov; Bolbat, Krvytsov, Matviienko, Ismaily; Stepanenko, Kovalenko; Teté, Konoplyanka, Taison; Moraes

Dinamo Zagabria - Clicca qui per la scheda dei croati

L'allenatore - Nenad Bjelica

La stella - Dani Olmo

La possibile rivelazione - Dominik Livakovic

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Dilaver, Theophile-Catherine, Moubandje; Ademi, Moro; Hajrovic, Dani Olmo, Orsic; Petkovic.