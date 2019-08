Chi è in uscita? Da Angella a Pezzella, il punto sull'Udinese

© foto di Insidefoto/Image Sport

Rosa corta, abbastanza corta. Il Brescia ha spazio per nuovi innesti, più che necessità di operare in uscita. Sta di fatto che, nell'anno del ritorno in A, con piani ambiziosi (a partire da Balotelli di nuovo in A), le Rondinelle lavorano anche per sfoltire il gruppo a disposizione di Corini da eventuali giocatori non considerati centrali nel progetto. O magari richiesti altrove.

VERSO L'ADDIO - Il Perugia è in pressing da tempo per Gabriele Angella, l'affare dovrebbe chiudersi dopo Ferragosto. Ryder Matos è in uscita e su di lui c'è il Pescara, per Stipe Perica si è parlato di un ritorno in patria ma non vi sono aggiornamenti. Balic ha incassato i complimentti di Tudor e potrebbe rimanere in Friuli. Incognita Simone Scuffet: era vicino al Kasimpasa, poi al Qarabag, infine al Kortrijk. Per ora è sempre in bianconero.

IN FORSE - Il gioiello della casa è Rodrigo De Paul. La Fiorentina spinge, l'Udinese frena: definirlo incedibile forse è troppo, ma di sicuro Marino & Co non hanno la sua partenza in programma e cercheranno di evitarla. Il Parma ha da tempo un accordo di massima per e con Giuseppe Pezzella, ma l'affare non si è ancora concretizzato.