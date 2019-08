Chi è in uscita? Dai francesi a Simeone, il punto sulla Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina di Rocco Commisso prosegue nella sua opera di adattamento della rosa alle esigenze di Vincenzo Montella. In tanti sono già partiti, ma come detto il lavoro di sfoltimento di Pradè e Barone non è ancora giunto al termine.

VERSO L'ADDIO - Valentin Eysseric è destinato a salutare Firenze, sulle sue tracce Rennes e Tolosa. Con lui partiranno anche Bryan Dabo, Cyril Thereau e Sebastian Cristoforo, tutti giocatori che non rientrano nel progetto tecnico viola.

IN FORSE - Nelle scorse settimane Marco Benassi sembrava potesse finire al Genoa, ma la trattativa non raggiunse la fumata bianca. Di fronte ad un'offerta in doppia cifra, però, il centrocampista potrebbe ancora dire addio. Con lui anche Giovanni Simeone: il Cholito vorrebbe giocarsi le proprie chance in viola, ma ad oggi non è da escludere una partenza. Anzi. Chiusura con Cristiano Biraghi: l'Inter ci pensa per la questione lista, ma la Fiorentina non ha intenzione di svendere l'esterno finito da tempo anche nel giro azzurro.