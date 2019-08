© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri è andato in scena a Milano, negli uffici della Juventus, un incontro tra la dirigenza bianconera a Fali Ramadani, agente, tra gli altri, di Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il bosniaco potrebbe tornare un uomo mercato, viste le difficoltà nelle cessioni di Emre Can e Matuidi.

PSG alla finestra - Pjanic ha fatto fatica durante questa estate con l'arrivo di Sarri in panchina ed è tornato al centro delle voci di mercato. Dopo averlo seguito in passato il Paris Saint Germain potrebbe tornare all'attacco, soprattutto dopo la cessione di Neymar che dovrebbe partire per una cifra vicina ai 200 milioni di euro. I bianconeri valutano invece il regista 75 milioni.