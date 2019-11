Da una sosta all'altra, Genoa fra derby e Inter. Natale porta spettacolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Subito uno scontro diretto - Al rientro dalla sosta, nel posticipo del lunedì, il Genoa sarà ospite della SPAL, rivale diretta nella corsa salvezza. Gli uomini di Thiago Motta, così come lo stesso tecnico, hanno ricevuto attestati di stima per il coraggio e la mentalità vista in campo. Ma già dalla sfida di Ferrara servirà un cambio di passo anche dal punto di vista della classifica. Quindi il Torino in casa, prima della delicata ed importante trasferta di Lecce. Nel mezzo, la gara di Coppa Italia casalinga contro l'Ascoli.

Derby e Inter prima di Natale - E si arriva al 14 dicembre, data segnata in rosso sul calendario di tutti i genovesi. Perché alle 20.45 di quel sabato sera a Marassi si gioca il Derby della Lanterna, una partita ancora più carica di significato per la delicata classifica di entrambe (anche se a qual punto potrebbe essere migliorata, almeno per una delle due). Prima della sosta natalizia, poi, la trasferta in casa dell'Inter.