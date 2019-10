Da una sosta all'altra, il calendario della prima Sampdoria di Ranieri

© foto di Insidefoto/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio l'8^ giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino al 10 novembre. A quel punto prenderà il via la terza sosta stagionale dedicata alle Nazionali.

Subito sfida al passato - Il primo incrocio di Claudio Ranieri alla guida della Sampdoria è di quelli da batticuore. Alla Antonello Venditti di amici mai, e invece qui verrebbe da dire amici sempre. Esordio a Marassi, ma contro la Roma: un pezzo di cuore per il tecnico testaccino, che ovviamente in carriera ha già affrontato i giallorossi e vorrà provare a dare un dispiacere alla squadra del suo cuore.

Tre scontri diretti e poi la Dea - Superato l'ostacolo emotivo (ma ovviamente anche tecnico) di fronteggiare il proprio passato, Ranieri affronterà un trittico potenzialmente decisivo per la salvezza. Trasferte a Bologna e Ferrara, con il Lecce impegnato a Marassi nel turno infrasettimanale: subito un passaggio clou per risalire la chi. Altra sfida di gala prima della nuova sosta: l'Atalanta farà visita a Genova. L'importante sarà arrivarci bene.