Da una sosta all'altra, occasione ghiotta per il Napoli in campionato

© foto di Insidefoto/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Occasione ghiotta in campionato - Domani la squadra di Ancelotti sarà impegnata a San Siro contro il Milan, una gara inevitabilmente complicata sia per l'avversario che per il momento della squadra azzurra. Poi 4 partite prima della sosta natalizia che potrebbero permettere agli uomini di Ancelotti di migliorare nettamente la propria classifica: al San Paolo arriveranno prima il Bologna e poi il Parma. Mentre le trasferte saranno a Udine e Sassuolo.

Chiudere il discorso Champions - In Europa il Napoli parte da una oggettiva situazione di vantaggio su Salisburgo e Genk. Ma la prossima sfida sarà a Liverpool, con i campioni d'Europa in carica che avranno tutta l'intenzione di rifarsi dopo il ko del San Paolo. Poi, in chiusura, la sfida casalinga col Genk che verosimilmente non avrà più niente da chiedere al girone. Ma per evitare rischi, meglio provare a chiudere il discorso qualificazione già ad Anfield.