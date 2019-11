Da una sosta all'altra, Torino allo scoglio Inter. E poi speranza poker

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Subito l'Inter - Mazzarri affronta nuovamente il suo passato, per Antonio Conte è un miniderby: Torino-Inter può testare le ambizioni di classifica per entrambi i club. I granata rischiano di perdere (ulteriore?) contatto con le squadre di testa, ma al contempo rischiano di fare un favore agli odiati cugini della Juventus. Non sarà un test facile.

Quattro da vincere - Se contro i nerazzurri ci può essere un 1X2 e Cairo potrebbe anche non prendersela, le altre gare sono decisamente più comode per Mazzarri. Genoa e Verona fuori casa, Fiorentina e Spal tra le mura amiche. Paradossalmente potrebbe anche esserci un filotto di risultati in grado di rimettere in carreggiata una stagione iniziata benino e proseguita maluccio, almeno finora.