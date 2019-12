È tempo di derby quiz per Thiago Motta e Claudio Ranieri. I due tecnici si sfideranno in Genoa-Sampdoria, sabato alle 20.45. DAZN li ha messi a confronto, proprio a tema stracittadina. Dopo Ranieri, tocca al più giovane: Thiago Motta.

Il derby per cui hai sofferto di più.

"Non me lo ricordo perché normalmente li ho vinti".

Il derby con le coreografie più belle.

"Genoa-Sampdoria, di sicuro".

Il derby più sentito in settimana.

"Genoa-Sampdoria. Non una settimana, ma anche quindici giorni prima si inizia a vivere questo derby".

Il giocatore più da derby che hai conosciuto.

"Diego Milito. Tre gol nel secondo che abbiamo giocato. sempre Genoa-Sampdoria".

Il derby più bello che hai vinto.

"Questo con tre gol di Milito, molto bello".

In cosa è speciale il derby di Genova.

"Eh, i tifosi".