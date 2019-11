I "due" Piatek: 18 gol nelle prime 25 gare in A. Poi il crollo verticale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È come se ci fossero due Krzysztof Piatek. Non facciamo certo psicanalisi, né andiamo a suggerire che a un certo punto della sua carriera recente il centravanti del Milan abbia ceduto il posto a un suo gemello più scarso. Dal pistolero a un cecchino decisamente più fallibile. Analizziamo soltanto i numeri, impietosi col Piatek nella sua seconda versione.

50 gare in Serie A. Con la partita di oggi, il polacco ha raggiunto quota 50 presenze nel massimo campionato: 19 con la maglia del Genoa, 31 con quella del Milan. In totale, i gol segnati sono 25, divisi in maniera più equa tra Liguria e Lombardia: 13 con la maglia rossoblù, 12 con quella rossonera. Già questo dovrebbe dare un indizio.

La media è crollata. 25 gol su 50 gare: si potrebbe dire che Piatek segna una volta su due. E invece non è così, nel bene e nel male. Il "primo" Piatek segnava molto di più: le prime 25 partite nel nostro campionato raccontano infatti 18 gol segnati. Considerando l'impiego effettivo in queste gare (1984 minuti), una rete ogni 110'. Quasi una a partita in pratica.

Poi, un crollo verticale. Dalla 26^ presenza in poi, è arrivato l'altro Piatek, la brutta copia. Nelle seconde 25 partite giocate in Serie A, infatti, i numeri sono stati appena 7. Con un minutaggio leggermente inferiore (1861'), la media è crollata a un gol ogni 265 minuti: quasi uno ogni tre partite. Un trend iniziato già l'anno scorso (4 gol nelle ultime 12 giornate) e ulteriormente peggiorato in questa stagione (3 gol nelle prime 13 giornate). Coi tifosi del Milan che, sugli spalti, invocano Ibrahimovic. Ma forse si accontenterebbero anche di Piatek. La versione originale, però.

Le 25 gare di Piatek in Serie A

Le prime 25 - Minuti complessivi: 1984. Gol segnati: 18. Uno ogni 110'.

Le seconde 25 - Minuti complessivi: 1861. Gol segnati: 7. Uno ogni 265'.