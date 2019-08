Due settimane alla fine del mercato: Genoa, focus sull'attacco

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative.

Cosa farà Kouamè? Queste ultime due settimane di mercato in casa rossoblù ruoteranno attorno al nome di Christian Kouamè: per la seconda punta classe '97 molti sondaggi e qualche offerta, ma nessuna all'altezza delle richieste del presidente Preziosi. Che intanto tratta anche il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 senza però perdere d'occhio il mercato. L'impressione è però che il Genoa, a prescindere dal futuro dell'attaccante ivoriano, vorrà comunque inserire nel reparto avanzato un ulteriore tassello.

Occhio al terzino - Romulo è rientrato dal prestito alla Lazio, ma il Genoa non è contento di questa soluzione anche perché l'italo-brasiliano vorrebbe tornare a fare la mezzala. Ecco perché Capozucca sta portando avanti la ricerca di un laterale tutta fascia sulla corsia destra: occhio a Peter Ankersen, che piace anche al Parma.

Le uscite - In questo caso la lista è decisamente più lunga: András Schäfer andrà in prestito al ChievoVerona. Più lontane invece le cessioni a titolo temporaneo di Sinan Gumus e Filip Jagiello, calciatori arrivati questa estate. Thomas Rodriguez ha mercato in Spagna e in Grecia, mentre Jawad El Yamiq potrebbe partire nuovamente dopo il prestito al Perugia. Non è esplicitamente sul mercato Biraschi, che però potrebbe andar via dinanzi alla giusta offerta.