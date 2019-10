È ciò che serviva? Amrabat, ecco un mastino nel centrocampo dell'Hellas

Non è Nordin, ma ci assomiglia. Perché Sofyan Amrabat è il fratello minore del girovago eserno marocchino classe '87. Gioca qualche metro più indietro, e in queste prime giornate di Serie A abbiamo imparato a conoscerlo come un mediano dal rendimento costante, i pochi errori e una buona personalità.

Come è arrivato - Affare lampo, o quasi. Il giorno prima si vociferava di un interessamento del Bologna nei suoi confronti, il giorno dopo l'Hellas aveva chiuso l'affare. A Verona, Amrabat arriva con la possibilità di restare: prestito con diritto di riscatto già fissato a 3,5 milioni. Da una buona "sorgente": quel Genk che tanti ottimi talenti ha spedito in giro per l'Europa negli ultimi anni.

Come è andato - I numeri aiutano, perché per media voto Amrabat è il migliore tra i giocatori schierati da Juric in questa stagione. Sempre titolare, sempre in campo, è riuscito a inserirsi nelle gerarchie di una squadra che un anno fa ha conquistato la promozione, ma in estate ha cambiato parecchio. Con Veloso forma una coppia praticamente perfetta: alchimia giusta sulle qualità fisiche e sulla capacità di unire la rottura del gioco avversario a una buona impostazione in fase di qualità. Il centrocampo dei mastini aveva bisogno di un mastino vero e proprio, per affrontare di nuovo la massima serie. L'ha pescato, bene, in Belgio.

Costo: Prestito con riscatto a 3,5 milioni

Presenze: 7

Minuti: 657

Età: 23

Media voto TMW: 6,29