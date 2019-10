È ciò che serviva? Bennacer, regista del futuro del Milan. Presente opaco

L'Empoli si è rivelata al solito vetrina di prestigio, in grado di mettere in mostra qualità ancora inespresse e valorizzare al massimo il potenziale. Lo scorso anno Ismael Bennacer è stato una delle più belle rivelazioni del campionato, nonostante la retrocessione del club azzurro a fine stagione. Qualità non comune con la palla fra i piedi e senso della posizione hanno fatto sì che il prodotto dell'academy dell'Arsenal non soffrisse il passaggio dalla Serie B alla A. E il passaggio in una big è stato solo una logica conseguenza di quanto visto.

Come è arrivato - Inizialmente sembrava destinato alla nuova Fiorentina di Rocco Commisso, con Montella che era alla disperata ricerca di un regista dai piedi buoni. Ma alla fine il blasone rossonero ha fatto la differenza, con Boban e Maldini che dopo un lavoro ai fianchi hanno deciso di mettere a bilancio una spesa di 16 milioni per acquisire il suo cartellino. Un investimento importante, chiuso a titolo definitivo, per il presente e soprattutto per il futuro rossonero, col giocatore che al momento della firma ha pattuito un quinquennale.

Come è andato - Non benissimo, a dir la verità. La Coppa d'Africa giocata quest'estate può certamente aver inciso, con l'algerino che si è unito tardi al gruppo che era di Marco Giampaolo. Un assaggio di rossonero nell'esordio contro l'Udinese, quindi la titolarità alla seconda col Brescia prima di due panchine consecutive con Hellas e Inter. Col Torino Bennacer è partito di nuovo titolare regalando buone sensazioni soprattutto nel primo tempo, salvo poi rendersi protagonista di una prova disastrosa contro la Fiorentina nel ko di San Siro.

Costo: 16 milioni

Presenze: 4

Minuti: 272

Gol: /

Assist: /

Età: 21

Media voto TMW: 5,5