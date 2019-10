È ciò che serviva? Caceres, il terzo perfetto per la Fiorentina di Montella

Italia mon amour: José Martin Caceres ormai conosce a menadito il nostro campionato e lo psosiamo tranquillamente considerare tra le certezze, nonostante qualche stop di troppo negli ultimi anni. Duttilità e costanza nelle prestazioni al servizio della Fiorentina che ruba l'occhio e punta in alto: per quanto visto finora, il classe '87 è stato senza grossi dubbi l'uomo giusto per completare il pacchetto arretrato con il giovane Milenkovic e il più posato Pezzella.

Come è arrivato - Conclusa con discreti risultati la sua terza esperienza alla Juventus, il difensore uruguaiano cercava nuove ambizioni per rilanciarsi in Serie A, dopo i troppi guai fisici del periodo alla Lazio. Accostato anche ad Atalanta e Cagliari, ha scelto l'ambizioso progetto dei viola di Commisso, dopo aver valutato (da entrambe le parti) che questo matrimonio s'avesse da fare. L'annuncio è infatti arrivato solo il 30 agosto, a mercato quasi concluso. Contratto annuale per il Pelado.

Come è andato - La risposta alla domanda che dà il titolo a questi articoli è decisamente sì, tanto per capirsi. Nella bella Fiorentina di questo inizio di stagione, il suo inserimento ha consentito a Montella di dare consistenza alla difesa a tre, perfezionata dall'innesto di un giocatore come Caceres, che in questo contesto tattico ha sempre dato il proprio meglio. Media voto 6,6: non è il migliore dei gigliati soltanto perché c'è chi ha fatto ancora meglio di lui, ma i bei voti sono fioccati e da quando l'ha schierato l'Aeroplanino non l'ha più tolto.

Costo: parametro zero

Presenze: 6

Minuti: 450

Età: 32

Media voto TMW: 6,6