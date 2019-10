È ciò che serviva? Rog, rendimento costante. Ma Cagliari aspetta gli acuti

Marko Rog e la grande occasione per essere finalmente assoluto protagonista. L'ex Dinamo Zagabria al Napoli non è mai riuscito a guadagnarsi i gradi del titolare nonostante le altissime aspettative, situazione ripetutasi anche durante il prestito semestrale al Siviglia dello scorso anno. In estate il Cagliari ha scelto di investire tanto e regalargli la grande occasione per diventare finalmente un titolare a tutti gli effetti.

Come è arrivato - Le alternative, al giocatore, di certo non mancavano. Ma alla fine il Cagliari ha saputo essere convincente, mettendo sul piatto il ruolo di erede di Nicolò Barella. Prima dei sardi per il croato si erano mosse anche Genoa e soprattutto Eintracht Francoforte, ma alla fine come detto ha avuto la meglio la società del presidente Giulini che ha pattuito un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni.

Come è andato - Da inizio anno Rog ha avuto, con la maglia del Cagliari, un rendimento piuttosto costante. Senza acuti, ma pure con pochi picchi verso il basso. E infatti la sua media voto, di pochissimo sotto al 6, è lì a testimoniarlo. Certo da un giocatore che peserà sul bilancio per oltre 15 milioni (solo per il cartellino) ci si aspetterebbe qualcosa in più. Ma il tempo è dalla sua parte e con i meccanismi di squadra che stanno via via oleandosi sempre di più anche il suo rendimento è destinato a migliorare.

Costo: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni

Presenze: 7

Minuti: 501

Gol: 1

Assist: /

Età: 24

Media voto TMW: 5,9