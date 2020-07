È l'estate di Nicolò Zaniolo: il sacrificato eccellente per salvare la baracca?

Oggi è il primo luglio, data che solitamente dà il gong alle trattative. Con il campionato in corso è ancora lontano il momento dell'inizio delle contrattazioni. TMW propone una lista dei nomi che ci accompagneranno questa lunga estate

SALVARE LA BARACCA - La Roma sta vivendo il momento più difficile della sua stagione. Coincidente con quello dell'anno scorso dove, nelle ultime dieci partite - cioè dall'uscita agli ottavi contro il Porto - i nomi per direttori sportivi e allenatori continuavano ad accavallarsi. Questo perché rientrare nelle prime quattro era un'utopia e la situazione era sfuggita di mano. Stavolta Fonseca ha dalla sua la possibilità di continuare a lavorare, perché il progetto ha ancora la sua forma, ma nei dirigenti no. E considerato il bilancio Zaniolo rischia di diventare l'agnello sacrificale.

MA DOVE? Il problema da considerare è da dove possa arrivare una proposta alta, con il Coronavirus che ha taglieggiato le casse di quasi tutti i club. Chi può permettersi di pagare 60 milioni di euro per Zaniolo e ha bisogno di un giocatore in quella posizione? Probabilmente il Milan vorrebbe puntarci, ma non sarebbe semplice. La Juventus deve sfoltire in quella zona, poi potrebbe provarci. Ma chi togliere fra Cristiano Ronaldo e Dybala, se verrà acquistato un centravanti? L'Inter è da escludere, il Napoli ha investito tanto su Lozano - e lo cederà - e Politano. Insomma, la situazione si restringe, con l'estero che potrebbe essere favorito.