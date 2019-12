Euro 2020, Gruppo D - L'Inghilterra all'esame di croato e ceco

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel Gruppo D di Euro 2020, a Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca si aggiungerà una nazionale dagli spareggi. Nello specifico, il girone, verrà completato dalla vincente dei playoff della Lega C, ovvero una tra Scozia, Norvegia, Serbia e Israele. Il raggruppamento, le cui gare si svolgeranno tra Londra e Glasgow, vede ovviamente l'Inghilterra (uno dei paesi ospitanti) come grande favorita (ricordiamo che passano il turno le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze).

Inghilterra - Quarto posto al Mondiale in Russia, vittoria nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Un calcio in salute, quello inglese, e lo dimostrano le quattro finaliste in Champions ed Europa League e il quarto posto nel ranking FIFA. Anche a livello di settore giovanile c'è stata una crescita esponenziale, che ha consegnato negli ultimi anni tanti talenti alla Nazionale maggiore. I Tre Leoni sembrano essere pronti per centrare un successo che ancora manca nella bacheca della FA (miglior risultato la semifinale del 1996, ricordate il ritornello It's coming home?). L'obiettivo è arrivare parecchio più lontano rispetto all'ultima edizione degli Europei, quando Rooney e soci si fermarono agli ottavi.

Croazia - Il sogno di un intero popolo si è infranto il 15 luglio 2018 contro la Francia, vera bestia nera della Nazionale balcanica. Una sconfitta che avrebbe dovuto chiudere un ciclo, così come era già successo nel 1998; questa volta, però, la Croazia si è rialzata, anche se ci ha impiegato qualche mese. La voglia di far bene all'Europeo è tanta: i migliori risultati ottenuti finora sono i quarti di finale nel 1996 e nel 2008.

Repubblica Ceca - Da quando la Cecoslovacchia ha cessato di esistere, la Repubblica Ceca non ha mai mancato la qualificazione alla fase finale di un campionato Europeo. Il risultato migliore è quello ottenuto nel 1996, quando Poborsky e compagni si arresero in finale alla Germania, mentre nel 2016 arrivò una mesta eliminazione al primo turno. L'ultima partecipazione alla Coppa del Mondo, invece, risale al 2006; gli ultimi risultati deludenti hanno fatto scivolare la Nazionale al 45° posto del ranking FIFA.

Il calendario completo del Gruppo D:

Domenica 14 giugno

Inghilterra-Croazia (15.00, Londra)

Lunedì 15 giugno

Vincente spareggio C-Repubblica Ceca (15.00, Glasgow)

Venerdì 19 giugno

Croazia-Repubblica Ceca (18.00, Glasgow)

Inghilterra-Vincente spareggio C (21.00, Londra)

Martedì 23 giugno

Croazia-Vincente spareggio C (21.00, Glasgow)

Repubblica Ceca-Inghilterra (21.00, Londra)